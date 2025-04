Ex-síndica é presa suspeita de desviar R$ 300 mil de condomínio no Distrito Federal

Uma ex-síndica foi detida sob a suspeita de desviar cerca de 300 mil reais dos moradores do seu condomínio. Ela teria utilizado as contas do prédio para despesas pessoais e para abrir uma esmalteria.



As investigações revelaram que a síndica falsificou documentos para mascarar os gastos ilegais e usou o nome de uma diarista para emitir recibos falsos.



Além disso, compras pessoais, como panelas e um globo de LED, foram feitas com o dinheiro do condomínio. A polícia continua a investigação, suspeitando de outros envolvidos na emissão de notas falsas.



