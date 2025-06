Exame vai indicar se sangue em carro é de empresário encontrado morto no autódromo de Interlagos

A investigação sobre o desaparecimento de Adalberto dos Santos Junior tem novidades. A polícia encontrou sangue no carro do empresário encontrado morto em obra no autódromo de Interlagos. O laudo forense irá identificar se o sangue é de Adalberto ou de outra pessoa, essencial para determinar as circunstâncias de sua morte. Depoimentos de funcionários do festival de motocross realizado no Autódromo de Interlagos estão sendo colhidos. Além disso, impressões digitais de várias pessoas foram encontradas no veículo, e a polícia está usando tecnologia de geolocalização para rastrear possíveis envolvidos. O caso ainda está cercado de mistérios, mas as novas evidências podem ajudar a esclarecer os fatos.



