Exclusivo: Advogado traz detalhes do julgamento do rapaz que atropelou duas jovens no ABC paulista

O Balanço Geral deste sábado (7) trouxe, com exclusividade, novas informações do caso das "Isas", as duas jovens que morreram quando atravessavam na faixa de pedestres em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo. Isabelli Helena de Lima Costa e Isabela Priel Regis, ambas de 18 anos, foram atropeladas por um carro em alta velocidade. Uma testemunha afirmou que o motorista, identificado como Brendo, estaria disputando um “racha” com outro veículo. O teste de bafômetro do motorista deu negativo. O advogado de defesa das famílias das duas vítimas, Rafael Dias, falou ao vivo com o apresentador Thiago Gardinali sobre o julgamento do motorista e contou detalhes do laudo da Polícia Científica de São Paulo. Confira!



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!