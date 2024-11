Exclusivo: Balanço Geral entra em shopping ao lado do que pegou fogo no Brás

O Balanço Geral entrou com exclusividade em um shopping ao lado do empreendimento que pegou fogo na região do Brás, na última quarta (30). As imagens mostram um cenário de completa destruição. O Capitão do Corpo de Bombeiros, Michael Cristo, afirmou que um incêndio em uma estrutura de 18 mil m² é algo incomum. O fogo consumiu a estrutura, transformando o shopping em restos, que deverão ser retirados.