Exclusivo: Balanço Geral mostra autódromo, estacionamento e local onde corpo de empresário estava

O Balanço Geral, com o auxílio de um drone, exibiu imagens aéreas do Autódromo de Interlagos, destacando o ponto onde o corpo do empresário Adalberto foi encontrado. As obras no local foram interrompidas e aguardam liberação para serem retomadas. O buraco onde o corpo foi localizado continua aberto.



