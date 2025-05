Exclusivo: Balanço Geral tem acesso às cartas escritas por assassino do jogador Daniel na prisão

O empresário Edison Brittes foi condenado a mais de 40 anos de prisão pelo assassinato do jogador Daniel. Na cadeia, ele escreveu uma série de cartas, que o Balanço Geral teve acesso com exclusividade ao conteúdo. Nos relatos, Edison se mostra inconformado com a prisão e com o fim do relacionamento com a ex-mulher, Cristiana. O empresário faz ameaças a ex-companheira e diz que ela foi a mandante do homicídio de Daniel.



