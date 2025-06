Exclusivo: conheça a história da adolescente assassinada em um ritual nos EUA há mais de 50 anos

A jovem Jeanette, de 16 anos, foi encontrada morta em um ritual religioso há mais de 50 anos, em Springfield, Nova Jersey, nos Estados Unidos. Em 7 de agosto de 1972, Jeanette desapareceu depois de subir em um trem para viajar até a casa de uma amiga. Seis semanas depois do início das investigações, um cachorro que passeava com a sua tutora encontrou o corpo da jovem em um parque, com muitos elementos religiosos ao redor dele. Jeanette foi encontrada com sinais de enforcamento no pescoço e os exames toxicológicos apontaram para a presença de chumbo em seu sangue. 30 anos depois do caso, os laudos da autópsia dela desapareceram dos arquivos. O caso continua sem resolução.



