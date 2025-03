Exclusivo: conhecida de Vitória diz que apenas uma amiga sabia sobre carro quebrado

Nesta sexta-feira (7), uma conhecida de Vitória, jovem de 17 anos encontrada morta em Cajamar (SP), enviou um áudio ao Balanço Geral dizendo que os amigos e conhecidos dela têm algumas suspeitas próprias sobre a autoria do crime. A moça, no áudio, especula que uma menina que trocava mensagens com Vitória na noite em que ela sumiu deveria ser uma das únicas pessoas que sabiam que o carro do pai da jovem estava com defeitos mecânicos. No entanto, as informações são apenas especulações de conhecidos.



