Exclusivo: Delator do PCC teria visto homem que o ameaçava durante viagem, segundo namorada

Antônio Vinícius Gritzbach foi executado no Aeroporto Internacional de São Paulo. A namorada dele relatou que ele avistou um homem que o ameaçava em Alagoas. Oito policiais militares foram afastados por estarem na escolta do empresário. Depoimentos indicam que os PMs não estavam prestando proteção durante a execução. Gritzbach havia feito delação premiada ao Ministério Público envolvendo esquemas do PCC e policiais civis.