Exclusivo: idosa de 90 anos se assusta e corre ao ver drone pela primeira vez na vida

Dona Joaninha, de 90 anos, viralizou nas redes sociais após o neto dela publicar um vídeo da reação da idosa ao ver um drone pela primeira vez. Ela é agricultora e vive no campo e se assustou com um “bicho” enorme que chegou voando perto dela. Dona Joaninha tentou espantar o aparelho, mas ao perceber que não conseguiria, saiu correndo, assustada. Ela e o neto dela, Vitor, falaram com o Balanço Geral. Acompanhe!



