Exclusivo: idoso com Alzheimer desaparece de casa de repouso em São Paulo

João Oliveira dos Santos, de 78 anos, estava internado na clínica no bairro de Pirituba, na zona noroeste de São Paulo. Ele tem Alzheimer e foi internado na clínica em 3 de fevereiro para receber acompanhamento especializado, já que a família não conseguia cuidar dele sozinha. No último dia 21 de março, a casa de repouso entrou em contato com a família de João, dizendo que ele pulou o muro e fugiu. No entanto, a câmera de segurança da instituição não estava funcionando, e os familiares não encontraram gravações de câmeras na região. Já são seis dias sem notícias do aposentado.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!