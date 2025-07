Exclusivo: médica presa por tentar matar o ex-marido dá detalhes do crime

A médica Lenise Fernandes Sampaio, presa por tentar matar o ex-marido, concedeu uma entrevista exclusiva ao Balanço Geral. Em agosto de 2024, ela invadiu o hotel onde Wellington da Silva Cruz, seu ex-companheiro, estava hospedado com o filho do casal. Lenise entrou no quarto onde os dois ficariam e aguardou a chegada deles. Quando Wellington entrou, os dois entraram em luta corporal. A médica disparou três vezes contra ele, e um dos tiros atingiu sua perna. Após a chegada da polícia, Lenise deixou o local acompanhada do filho. Segundo a investigação, a criança presenciou toda a violência. Na entrevista, Lenise faz revelações inéditas e explica por que decidiu invadir o quarto onde o ex estava. Confira.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!