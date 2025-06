Exclusivo: Montanhista brasileiro desaparece durante escalada no Peru

O montanhista Edson Bandeira, de 36 anos, desapareceu durante uma escalada nos Andes, no Peru, há cinco dias. As buscas já foram iniciadas pelas autoridades peruanas. Os amigos e familiares afirmam que esperam pelas informações oficiais das autoridades que realizam as buscas. Um dos amigos de escalada de Edson, Gabriel Tarso, conversou com o Balanço Geral. Confira!



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!