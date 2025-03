Exclusivo: mulher é presa nos Estados Unidos após encomendar morte do marido

O casamento perfeito de Victoria e Aaron Goodwin, um famoso apresentador de TV, desmoronou quando ela foi presa. A mulher mantinha um relacionamento secreto com um assassino presidiário, que conheceu assistindo a um documentário sobre a vida dele. Além da traição, Aaron descobriu uma trama para matá-lo quando um celular contrabandeado, contendo mensagens entre Victoria e o suspeito, foi apreendido. A mulher afirmou que as mensagens ocorriam por solidão no casamento. Casados desde 2022, após seis anos juntos, Aaron pediu divórcio.



