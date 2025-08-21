Logo R7.com
Exclusivo: mulher envolvida em briga em condomínio de SP fala com o Balanço Geral

A briga aconteceu em frente a um condomínio e teria começado porque o carro de um dos casais estaria bloqueando a entrada das vagas destinadas a visitantes

Balanço Geral|Do R7

Uma das pessoas envolvidas na confusão que terminou em luta corporal entre dois casais, na zona leste de São Paulo, falou com exclusividade ao Balanço Geral. A briga aconteceu em frente a um condomínio e teria começado porque o carro de um dos casais estaria bloqueando a entrada das vagas destinadas a visitantes. Câmeras de segurança registraram toda a ação. Confira o que dizem os envolvidos.

