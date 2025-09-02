Experimento social em supermercado testa empatia de consumidores e premia gestos de gentileza

Um experimento social realizado em um supermercado de São Paulo testou a disposição dos consumidores para praticar pequenos atos de gentileza. A equipe do Balanço Geral propositalmente deixou produtos espalhados pelo chão para observar se os clientes iriam recolhê-los. Aqueles que demonstraram empatia e cuidado foram recompensados com o "Troféu Gentileza".

Durante o teste, muitos passaram pelos itens sem pegá-los. No entanto, algumas pessoas se destacaram ao parar e recolher os produtos do chão. Vilma Viana explicou que não gosta de ver coisas fora do lugar e sempre tenta resolver situações assim por consciência cívica.

Outro participante notável foi José Tosti, que retirou três itens do caminho dos outros compradores. Ele comentou sobre a importância de evitar desperdícios e contaminações no ambiente compartilhado.

Magno Nogueira também chamou atenção ao juntar um produto enquanto fazia compras. Ao ser questionado sobre sua atitude altruísta apesar de não trabalhar no local, ele mencionou tratar-se apenas de bom senso e solidariedade.

O experimento destacou como gestos simples podem promover uma corrente positiva na sociedade urbana agitada. O reconhecimento desses atos reforça a ideia de que pequenas ações diárias contribuem significativamente para um convívio mais harmonioso entre as pessoas nas grandes cidades brasileiras.

