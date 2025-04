Exposição de carros clássicos atrai visitantes apaixonados em São Paulo

Um evento beneficente para amantes de carros clássicos acontece na zona leste de São Paulo, no bairro do Tatuapé. Os visitantes podem admirar relíquias automotivas que ainda funcionam, incluindo um Chevrolet Fleetmaster 1947. A exposição vai até as 18h deste sábado (12) e, para entrar, é necessário doar um quilo de alimento, que será destinado a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade.



