Extintor de incêndio pode voltar a ser obrigatório em carros

O extintor de incêndio veicular, que deixou de ser obrigatório em carros de passeio em 2015, pode voltar a ser exigido. A proposta será votada no plenário do Senado. Para algumas pessoas, o item é essencial para a segurança e representa um custo pequeno em relação ao valor de um carro. Em contrapartida, entidades como a Associação Brasileira de Engenharia Automotiva (AEA) e a Anfavea se opõem ao retorno da obrigatoriedade do equipamento. Elas afirmam que a evolução tecnológica dos veículos diminuiu significativamente o risco de incêndios.