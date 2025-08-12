Fábrica de bombas explode e deixa pelo menos oito pessoas desaparecidas no Paraná

Uma fábrica de bombas explodiu em Quatro Barras, no Paraná, e deixou pelo menos oito pessoas desaparecidas. Três vítimas foram resgatadas e levadas a hospitais próximos ao local, mas a assessoria da empresa informou que o número de atendidos deve aumentar. Testemunhas a cerca de até 30 km de distância disseram ter sentido o estrondo da explosão. O Corpo de Bombeiros aguarda o Esquadrão Antibombas finalizar o trabalho de contenção da situação para iniciar o resgate das vítimas desaparecidas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!