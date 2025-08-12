Logo R7.com
Balanço Geral

Fábrica de bombas explode e deixa pelo menos oito pessoas desaparecidas no Paraná

O Corpo de Bombeiros aguarda o Esquadrão Antibombas finalizar o trabalho de contenção da situação para iniciar o resgate das vítimas desaparecidas

Balanço Geral|Do R7

Uma fábrica de bombas explodiu em Quatro Barras, no Paraná, e deixou pelo menos oito pessoas desaparecidas. Três vítimas foram resgatadas e levadas a hospitais próximos ao local, mas a assessoria da empresa informou que o número de atendidos deve aumentar. Testemunhas a cerca de até 30 km de distância disseram ter sentido o estrondo da explosão. O Corpo de Bombeiros aguarda o Esquadrão Antibombas finalizar o trabalho de contenção da situação para iniciar o resgate das vítimas desaparecidas.

  • Bombeiros
  • Curitiba
  • Pessoas desaparecidas
  • PM (Polícia Militar)
  • Polícia
  • SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência)

