Facção criminosa pode estar envolvida na morte de adolescente em Cajamar (SP)

Uma facção criminosa pode estar envolvida no assassinato de Vitória Regina, de 17 anos, em Cajamar (SP). Segundo o delegado que está à frente da investigação, o ato de raspar a cabeça da jovem é típico do tribunal do crime. No local do crime, há cinco meses, foi realizada a prisão de uma pessoa envolvida com esse tipo de prática.



