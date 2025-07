Falha na missão: bebê dorme no percurso para entregar as alianças de casamento e diverte web

Henry, um bebê de seis meses, deveria levar as alianças no casamento de Elaine e Felipe, mas dormiu antes de entrar. Sua mãe, Alessandra, tentou acordá-lo, mas sem sucesso. Após um cochilo de 10 minutos, Henry despertou durante a festa, permanecendo ativo até o final. A noiva, Elaine, comentou que o incidente divertiu a todos, destacando o charme do bebê.



