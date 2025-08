Falsos policiais civis são presos após invadir casa de bolivianos na zona leste de SP

Na zona leste de São Paulo, três homens foram presos por se passarem por policiais civis e invadirem a casa de bolivianos. A Polícia Militar recebeu informações sobre a ação e abordou os suspeitos que estavam armados e usando uniformes semelhantes aos da Polícia Civil. Durante a abordagem, as vítimas relataram ter sido ameaçadas pelos falsos policiais. Os detidos foram indiciados por roubo, porte ilegal de arma e usurpação de função pública. As câmeras corporais dos policiais registraram a ação, que envolveu a apreensão de um revólver, camisas da Polícia Civil e coletes à prova de balas.



