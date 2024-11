Falta de luz em SP atinge casa de jovem que depende de respirador para sobreviver

A família de Heloísa, de 18 anos, teve que se virar para manter o respirador da jovem funcionando durante o apagão em São Paulo. Ela sofre de atrofia muscular espinhal e depende do aparelho para sobreviver. Mesmo com o cadastro de atendimento prioritário em caso de falta de luz, a casa dela demorou 40 horas para ter o serviço restabelecido após a tempestade da última sexta (11). Por isso, eles precisaram improvisar: foi preciso usar uma extensão de 30 metros para ligar na casa do vizinho, que não havia sido afetada. Depois de passar por todo esse drama, a família considera comprar um gerador para não depender da concessionária em situações como essa.