Família busca ajuda para trazer mulher atropelada na Argentina para o Brasil

A família da mulher atropelada em Buenos Aires, na Argentina, no início do ano busca ajuda para traze-la ao Brasil. Fernando Pereira e Cleusa Adriana foram atropelados pela atriz argentina Patricia Scheuer. Fernando morreu na hora e Cleusa está internada em estado grave na UTI. Patricia alega que teve um apagão na hora do acidente. Os exames toxicológicos dela deram negativo. Bárbara Nunes Silva, filha de Cleusa, e Keli Nunes Pombo, irmã da vítima, enfrentam dificuldades financeiras para arrecadar os 30 mil dólares necessários para o transporte da mulher ao Brasil. A advogada da família busca assistência para o traslado enquanto o Ministério das Relações Exteriores do Brasil oferece assistência consular. O corpo de Fernando aguarda translado para o Brasil e a investigação judicial continua.