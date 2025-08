Família busca respostas após desaparecimento de enfermeiro em São Paulo

O enfermeiro Roberto Costa Santos, de 46 anos, desapareceu em São Paulo após sair de casa no dia 18 de junho. Ele foi visto pela última vez no elevador do prédio onde morava com um casal de idosos, levando uma mochila pequena contendo documentos e roupas. Roberto tinha dois empregos e estava planejando seu aniversário, mas não deu mais notícias desde então. A família relata a preocupação com a falta de movimentação bancária na conta dele e questiona as últimas interações com seu ex-companheiro. O caso é investigado pelo Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).



