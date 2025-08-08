Família cobra explicações após idoso desaparecer de casa de repouso em Jacareí (SP)
Segundo os parentes de Antonio, os funcionários da clínica em que ele estava internado alegaram que a permanência dos pacientes no local é de escolha deles
Antonio Carlos Macedo, de 63 anos, desapareceu de uma casa de repouso em Jacareí, no interior de São Paulo, no dia 27 de julho. Segundo a família, os funcionários da clínica alegaram que a permanência dos pacientes no local é uma escolha deles. No entanto, os parentes de Antonio acreditam que, no mínimo, deveriam ter sido avisados sobre a vontade do idoso antes de ele deixar o local.
Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!
Últimas