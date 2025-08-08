Logo R7.com
Balanço Geral

Família cobra explicações após idoso desaparecer de casa de repouso em Jacareí (SP)

Segundo os parentes de Antonio, os funcionários da clínica em que ele estava internado alegaram que a permanência dos pacientes no local é de escolha deles

Balanço Geral|Do R7

Antonio Carlos Macedo, de 63 anos, desapareceu de uma casa de repouso em Jacareí, no interior de São Paulo, no dia 27 de julho. Segundo a família, os funcionários da clínica alegaram que a permanência dos pacientes no local é uma escolha deles. No entanto, os parentes de Antonio acreditam que, no mínimo, deveriam ter sido avisados sobre a vontade do idoso antes de ele deixar o local.

