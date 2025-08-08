Família cobra explicações após idoso desaparecer de casa de repouso em Jacareí (SP)

Antonio Carlos Macedo, de 63 anos, desapareceu de uma casa de repouso em Jacareí, no interior de São Paulo, no dia 27 de julho. Segundo a família, os funcionários da clínica alegaram que a permanência dos pacientes no local é uma escolha deles. No entanto, os parentes de Antonio acreditam que, no mínimo, deveriam ter sido avisados sobre a vontade do idoso antes de ele deixar o local.



