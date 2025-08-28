Família de adolescente atropelada por motociclista luta para que a prisão dele seja mantida, em SP

A família de uma estudante de 16 anos que foi atropelada por um motociclista em Parelheiros, na zona sul de São Paulo, luta para que o condutor da moto continue preso. Conhecidos e amigos do motociclista anunciaram um financiamento coletivo para que o valor da fiança possa ser arrecadado. Dessa forma, a expectativa deles é que o causador do acidente responda em liberdade. As câmeras de segurança do local gravaram o acidente. O motociclista, um jovem de 23 anos, fazia manobras arriscadas e proibidas pelo Código de Trânsito quando atropelou a adolescente. Por isso, ele foi preso. A menina, atropelada enquanto ia para a escola, sofreu um traumatismo cranioencefálico e segue internada em estado grave, porém estável. A mãe da vítima conversou com o Balanço Geral. Veja.



