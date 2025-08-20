Família de adolescente desaparecida descobre que ela se escondeu em Guarujá (SP)

A família de uma adolescente que desapareceu em São Paulo descobriu que ela se escondeu em Guarujá, no litoral norte do estado. Luisa Cristina, de 12 anos, disse em mensagens a conhecidos, após desaparecer no último fim de semana, que havia fugido para a casa do namorado, um homem mais velho. Um primo de Luisa descobriu o endereço onde a jovem está escondida. Os familiares dela contataram a polícia e pediram para que os agentes comparecessem ao local. No entanto, as autoridades argumentaram que não podem ir ao local porque não têm posse de mandado judicial. Um boletim de ocorrência de desaparecimento já foi registrado.



