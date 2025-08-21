Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Balanço Geral

Família de advogada morta pelo namorado ao ser jogada da janela pede que suspeito seja preso

Raul Rodrigues Costa Lages responde em liberdade por homicídio triplamente qualificado

Balanço Geral|Do R7

O advogado Raul Rodrigues Costa Lages é suspeito pela morte de sua namorada, Carolina da Cunha Pereira França Magalhães. Ela caiu do oitavo andar do prédio onde morava com os filhos. Inicialmente, o caso foi relatado como suicídio pelo namorado, mas investigações apontam que ele teria cortado a tela da janela e jogado Carolina já desacordada. A família acredita em homicídio e busca justiça, enquanto Raul responde em liberdade por homicídio triplamente qualificado.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Feminicídio
  • Homicídio
  • Justiça
  • Morte
  • Polícia
  • RecordPlus

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.