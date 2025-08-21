Família de advogada morta pelo namorado ao ser jogada da janela pede que suspeito seja preso
Raul Rodrigues Costa Lages responde em liberdade por homicídio triplamente qualificado
O advogado Raul Rodrigues Costa Lages é suspeito pela morte de sua namorada, Carolina da Cunha Pereira França Magalhães. Ela caiu do oitavo andar do prédio onde morava com os filhos. Inicialmente, o caso foi relatado como suicídio pelo namorado, mas investigações apontam que ele teria cortado a tela da janela e jogado Carolina já desacordada. A família acredita em homicídio e busca justiça, enquanto Raul responde em liberdade por homicídio triplamente qualificado.
