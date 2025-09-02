Família de brasileiro morto por asfixia contesta laudo emitido na Bolívia

Um caso intrigante envolvendo a morte do brasileiro Igor Rafael Souza na Bolívia ganhou novos contornos após um erro no laudo de autópsia. O incidente ocorreu em 26 de agosto em Santa Cruz de La Sierra e levantou questionamentos devido à menção inusitada no documento oficial: o texto indicava que o "útero" da vítima estava preservado. A confusão gerou perplexidade porque Igor era homem.

Igor Rafael Souza teria sofrido um surto psicótico antes dos seguranças locais imobilizarem-no e chamarem a polícia. Quando os policiais chegaram ao local, ele já estava morto. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) da cidade boliviana onde a autópsia confirmou que a causa da morte foi asfixia.

O detalhe curioso surgiu quando o relatório mencionou órgãos femininos como "útero" e "ovários", algo impossível considerando-se tratar-se do exame de um homem. As autoridades não souberam explicar como esse equívoco aconteceu.

Diante dessa inconsistência grave no documento oficial, a família decidiu buscar uma segunda opinião médica por meio de uma clínica privada para esclarecer definitivamente as circunstâncias da morte do jovem brasileiro.

