Família de empresário morto após tomar anestesia revela que ele fez uso de anabolizantes por anos

O empresário Ricardo Godoi, de 46 anos, morreu após tomar anestesia para fazer uma tatuagem nas costas. Ele teve uma parada cardiorrespiratória durante a intubação. O Familiares de Ricardo revelaram que ele fez uso de anabolizantes por muitos anos. Segundo a médica anestesista Roberta Risso, tais substâncias alteram as funções musculares cardíacas. Rafaela Godoi, esposa de Ricardo, revelou ao Balanço Geral que o marido aceitou tomar anestesia, pois foi um pedido do estúdio que realizaria a tatuagem em parceria com o empresário.