Família de Pernambuco celebra pequenas e grandes conquistas com confraternizações especiais

Dentre as comemorações realizadas pelos Bandeira, estão a pela adoção de um animal de estimação e até mesmo a pela dispensa de participação em júri popular

Balanço Geral|Do R7

O Balanço Geral encontrou uma família que confraterniza pelas pequenas e grandes conquistas de seus membros. A família Bandeira é de Ipojuca (PE). Um vídeo de uma das já tradicionais confraternizações anuais dela viralizou recentemente. Nele, cada membro da família espeta um adereço em um bolo. Eles contam com pequenas placas com as descrições das conquistas. Dentre as comemorações realizadas pelos Bandeira, estão a pela adoção de um animal de estimação e até mesmo a pela dispensa de participação em júri popular.

