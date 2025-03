Família de Vitória acredita que Maicol não agiu sozinho e pede mais investigações

A cunhada de Vitória, Giulia, revelou que, apesar de a confissão de Maicol Sales trazer algum alívio à família, eles acreditam que o suspeito não tenha agido sozinho. Ela questionou a motivação do crime, apontando que o transporte do corpo de Vitória, de um veículo até a área de mata onde foi encontrado, poderia indicar a participação de outra pessoa. De acordo com Giulia, a distância entre o carro e o local da desova é de cerca de três minutos a pé, passando por uma área de mata densa, o que levanta dúvidas sobre como Maicol teria conseguido mover o corpo sozinho.



