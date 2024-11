Família descobre irregularidade no registro de acidente que resultou na morte de menina de 16 anos

Uma família descobriu irregularidades no registro de ocorrência de um acidente de trânsito que resultou na morte de Maria Eduarda, de 16 anos, em uma rodovia de São Paulo. A adolescente e o pai ficaram em estado grave, mas ela morreu seis dias depois. O motorista que causou o acidente disse que arcaria com os custos hospitalares, mas não retornou o contato após realizar algumas transferências. Depois da morte da menina, a família descobriu que, no dia da tragédia, os policiais não registraram boletim de ocorrência e não fizeram teste do bafômetro no motorista. Agora, os familiares estão com uma dívida de R$ 25 mil com o hospital onde o pai da garota ficou internado.