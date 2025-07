Família procura cachorrinho desaparecido em Diadema, na Grande São Paulo

A família de Billy procura o cachorrinho, que desapareceu em Diadema, na Grande São Paulo. O animal fugiu de casa repentinamente no dia 8 de junho, um domingo, por volta das 10h. Câmeras de segurança do local mostram o momento da fuga. Logo depois de sair correndo, Billy quase é atropelado na via, mas consegue escapar. Desde então, ele não foi mais visto.



