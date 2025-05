Família procura cozinheiro desaparecido há uma semana em hospitais e delegacias de São Paulo

A família de Gênesis, um cozinheiro de 36 anos, segue em busca de informações sobre seu paradeiro em hospitais e delegacias de São Paulo. Ele está desaparecido há cerca de uma semana, desde que saiu de casa para ir ao trabalho, na região da Lapa, zona oeste da capital. Segundo os familiares, Gênesis não tem histórico de problemas com drogas ou álcool. No dia do desaparecimento, ele vestia calça bege, camisa azul-bebê, camiseta preta por baixo e boné branco.



