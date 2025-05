Familiares caem em golpe do falso curso de bombeiro mirim e perdem quase R$ 1 mil

Famílias tiveram prejuízo de quase R$ 1 mil depois que os filhos receberam convites, por meio da escola, para um curso do projeto "Bombeirinho Mirim", em São Paulo. Eles realizaram o pagamento, mas quando chegaram ao local do curso, não havia ninguém. Entenda os detalhes dessa história.



