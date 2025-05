Familiares e amigos se despedem de empresária assassinada pelo marido em Santos (SP)

Familiares e amigos se despediram da empresária Amanda Fernandes, que foi morta a tiros e facadas pelo marido, Samir Nascimento Rodrigues, em uma clínica médica no litoral de São Paulo. Antes do crime, Amanda enviou uma mensagem pedindo socorro a uma amiga. A filha do casal, de 10 anos, também foi ferida e segue internada na UTI, sem previsão de alta. O filho mais novo, de 8 anos, está sob os cuidados de parentes. A Polícia Civil investiga o caso, e a conduta dos agentes que atenderam a ocorrência também está sendo apurada.



