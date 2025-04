Farmácia na zona leste de SP é furtada ao mesmo tempo por dois casais diferentes

Uma farmácia na zona leste de SP foi roubada por dois casais. Um deles fingiu fazer uma pesquisa de preços. De repente, partiram para o ataque na sessão de perfumes. Simultaneamente, outro casal também furtou objetos do mesmo estabelecimento. A mulher pegou embalagens de enxaguantes bucais e colocou dentro da mochila do comparsa. Os criminosos deixaram um prejuízo de R$ 5 mil para a farmácia.



