Festival de Pizzas acontece neste sábado (12) no Museu da Imigração em São Paulo

O Museu da Imigração em São Paulo sedia um animado festival de pizzas neste sábado (12). O evento traz uma competição que vai escolher as melhores receitas, com destaque para a tradicional margarita e uma inovadora combinação com queijo meia cura, pepperoni, mel e pimenta. Além de pizzas, o festival oferece comidas típicas brasileiras, como acarajé. A celebração ocorre no belo jardim do museu, um local histórico importante para imigrantes em São Paulo.



