Festival em São Paulo revela novos talentos para a música brasileira

O clube Hebraica, em São Paulo, recebe neste sábado (31) a final do FestClubeSP Sepat, uma competição destinada a revelar novos talentos para a música brasileira. . Com 30 músicas classificadas para a grande final, o festival premiará os vencedores com prêmios entre R$ 8.000 e R$ 17 mil , além de um prêmio especial para o melhor intérprete. A edição deste ano recebeu um recorde de inscrições, evidenciando a importância do evento. O encerramento contará com um show de Zeca Baleiro. O festival é gratuito e aberto ao público.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!