Festival gastronômico no Ipiranga, zona sul de SP, reúne receitas exóticas e muita cultura

O Balanço Geral visitou a Vila dos Sabores, um evento no Ipiranga, zona sul de São Paulo, que reúne opções gastronômicas. Destaques incluem espetinhos de carne de jacaré e pratos do Iraque e Afeganistão. Além das delícias exóticas, o evento oferece música ao vivo e atividades culturais, proporcionando uma experiência diversificada para os visitantes.



