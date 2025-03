Festival na zona norte de SP oferece atividades em celebração ao Dia do Circo

Durante o fim de semana, na zona norte da capital paulista, um festival celebra o Dia Nacional do Circo. Localizado próximo à estação de metrô, o evento oferece atividades gratuitas como malabares e pernas de pau, das 11h às 18h. A repórter Lorena Coutinho mostra todas as atrações do evento imperdível. Confira!



