Festival no Largo da Batata destaca delícias da culinária nordestina em São Paulo

O Largo da Batata, em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, recebe neste final de semana o festival gastronômico “O Nordeste é Aqui”, com delícias da culinária da região. Entre os destaques estão carne de sol com macaxeira e bolo de rolo. O evento acontece neste sábado (31) e no domingo (1º), das 10h às 21h.



