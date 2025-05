Filha de Paulo Cupertino presta depoimento e relembra dia do assassinato do namorado e sogros

Isabela Tibcherani, filha de Paulo Cupertino, prestou depoimento nesta quinta-feira (29), dia do julgamento de seu pai, preso pelo assassinato do ator Rafael Miguel e dos pais dele. O depoimento de Isabela durou quase 1h30 e foi interrompido por uma breve pausa. Na época, Isabela tinha 18 anos e Rafael, 22. O crime aconteceu na frente da jovem, em frente à casa deles. Ela ainda tentou socorrer Rafael, que estava com vida, mas não resistiu.



