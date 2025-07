Filha é presa suspeita de matar a própria mãe para ficar com herança

A Polícia concluiu que Patrícia Bittencourt matou a própria mãe, Mariana Bittencourt, no dia 27 de abril. O corpo foi encontrado em 4 de maio. Segundo as investigações, Patrícia usou clorofórmio para asfixiar a mãe e tentou queimar o corpo para ocultar o crime. Após o homicídio, ela viajou para Caraguatatuba (SP) e, ao retornar, registrou o desaparecimento da mãe junto à polícia. Patrícia foi indiciada por latrocínio e fraude processual. A motivação, segundo a polícia, seria patrimonial: ela havia gastado a herança deixada pelo pai e pressionava a mãe para continuar sustentando-a.



