Filha luta por justiça após mãe ser atropelada e morta na zona leste de São Paulo

Luana Bertho, de 40 anos, está lutando por justiça depois que a mãe, Francisca, de 82 anos, morreu ao ser atropelada por um motorista em alta velocidade e sem habilitação na zona leste de São Paulo. A idosa foi atingida enquanto se preparava para distribuir garrafas de água a pessoas em situação de rua. Luana só ficou sabendo da morte da mãe, 12 horas depois do acidente. A velocidade máxima da via é de 50 km/h, mas, segundo testemunhas, o velocímetro do veículo travou em 120 km/h. Um vendedor de coco que testemunhou o acidente disse que a família do condutor tentou convencê-lo a mentir. O motorista foi levado à delegacia, mas vai responder em liberdade.