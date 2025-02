Fim de casamento pode ter motivado série de envenenamentos em Torres (RS)

O fim do casamento de Deise Moura dos Anjos, mulher suspeita de envenenar um bolo em Torres (RS), pode ter motivado a série de crimes cometidos por ela. A polícia encontrou arsênio no sangue do marido e do filho da mulher. O homem contou que os dois passaram mal depois de tomar um suco preparado por Deise. Ela está presa suspeita de matar três pessoas da família do marido, depois de colocar veneno na farinha de um bolo preparado pela sogra.