Fisiculturista conhecida como 'Mulher-Hulk' é encontrada morta ao lado do marido na Espanha

Zunilda Mendez, conhecida como 'Mulher-Hulk' e estrela do fisiculturismo, foi encontrada morta ao lado do marido, Jarrod Gelling, em uma casa alugada em Málaga, na Espanha. O casal estava desaparecido havia cinco dias, até que amigos acionaram a polícia. A fisiculturista apresentava marcas de golpes de martelo, e o marido, ferimentos causados por faca. Para as autoridades espanholas, a principal hipótese é que o homem tenha matado a esposa e, em seguida, tirado a própria vida



