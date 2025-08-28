Foragido da Justiça, idoso de 70 anos é identificado e preso em hospital na zona norte de São Paulo

Um idoso de 70 anos foragido da Justiça há seis anos foi identificado e preso dentro de um hospital na Vila Guilherme, zona norte de São Paulo. A identificação do criminoso aconteceu pelas câmeras inteligentes do sistema Smart Sampa. A Guarda Civil Metropolitana foi automaticamente acionada ao local. Ele tentou se defender no momento da prisão, mas foi levado pelos agentes. Claudinei Falconi foi condenado por estupro de vulnerável e ameaça em 2019. O pedido de prisão dele foi expedido pelo Tribunal do Júri de Sorocaba, interior de São Paulo, onde os crimes foram registrados. Desde julho de 2024, quando o sistema Smart Sampa foi lançado, 1.718 procurados foram identificados e presos. Além disso, 3.168 criminosos foram presos em flagrante graças ao sistema.



